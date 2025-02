Liverpool-trainer Arne Slot reageert voor het eerst op zijn rode kaart tegen Everton: 'De emoties kregen de overhand'

De allerlaatste Merseyside-derby op Goodison Park eindigde afgelopen woensdag in een 2-2 gelijkspel. Everton maakte in de allerlaatste minuut van de wedstrijd nog de gelijkmaker, wat voor een hoop commotie op het veld zorgde. Arne Slot kreeg na het laatste fluitsignaal een rode kaart van scheidsrechter Michael Oliver. Op de persconferentie van vrijdagochtend geeft hij aan dat hij spijt heeft van zijn actie.

Na afloop van de wedstrijd liep Slot naar de arbiter toe om verhaal te halen. De voormalig Feyenoord-trainer was het niet eens met de beslissing om vijf minuten extra tijd toe te kennen. Het werden uiteindelijk acht extra minuten. Slot vond dit te lang en raakte geïrriteerd. Oliver was hier niet van gediend en gaf de Nederlander een rode kaart.

“De emoties kregen de overhand”, vertelt Slot. “Dit soort dingen (de extra tijd, red.) gebeuren vaker. Als ik terugkijk op het moment, dan had ik dat graag anders gedaan. Het is niet netjes van me. Het onderzoek loopt nog en dat wil ik niet verstoren. Het enige wat ik hoop, is dat ik het de volgende keer beter doe.”

Na de wedstrijd tegen Everton kwam Slot niet voor de camera. Dit kwam door een regel in de Premier League die spelers en stafleden verbiedt een interview te geven nadat zij een rode kaart hebben ontvangen. Slot was niet de enige die een rode kaart kreeg; ook Everton-speler Abdoulaye Doucouré en Curtis Jones ontvingen een rode prent. Sipke Hulshoff werd eveneens met een rode kaart bestraft door Oliver.

Door het gelijkspel bedraagt de voorsprong van Liverpool op nummer twee Arsenal nog maar zeven punten. Slot was teleurgesteld over het resultaat tegen Everton. “Gedurende de wedstrijd waren we gelijkwaardig aan elkaar. Na 97 minuten hoop je toch dat je, als je met 1-2 voorstaat, de wedstrijd over de streep trekt.”

Met nog veertien wedstrijden te gaan in de Premier League is er nog een lange weg te gaan. Over het duel met Wolverhampton Wanderers van zondag is Slot nuchter. “In de tweede seizoenshelft is het altijd wat moeilijker. Teams halen nieuwe spelers en zijn beter op elkaar ingespeeld, dus het zal niet makkelijk worden. Aan de andere kant hebben onze spelers laten zien dat ze klaar zijn voor dit soort wedstrijden.”

Voor Liverpool breken drukke weken aan. Volgende week zondag spelen the Reds uit tegen Manchester City in de Premier League. Daarna volgt de achtste finale van de Champions League in de week van 4 maart. Mogelijke tegenstanders zijn Paris Saint-Germain, Benfica en AS Monaco. Een week later volgen de returns. Als kers op de taart staat op 16 maart ook nog de EFL Cup-finale tegen Newcastle United op het programma.