Liverpool staat voor heel bijzondere trainerssituatie na absurde rode kaart voor Arne Slot

Liverpool kende woensdagavond een heel hectische slotfase tijdens de Merseyside Derby tegen Everton. James Tarkowski had in minuut 98 voor de gelijkmakende 2-2 getekend en de emoties liepen daarna behoorlijk hoog op.

De zeer late volley van de Engelse verdediger werd langdurig gecheckt door de VAR, maar de on-field beslissing van Michael Oliver bleef staan. Het protest van Liverpool, wegens een vermeende overtreding van Beto op Ibrahim Konaté, bleek tevergeefs.

Oliver had het amper in de hand tijdens de slotfase en na de wedstrijd. Abdoulaye Doucoure wilde de 2-2 nog even vieren in het gezicht van de uitfans van Liverpool, hetgeen niet in goede aarde viel bij Curtis Jones.

Beide mannen kregen hun tweede gele- en dus een rode kaart voor het opstootje dat volgde. Ook Arne Slot en Sipke Hulshoff kregen allebei rood wegens hun protest. De Nederlandse head coach zei iets tegen de leidsman en kreeg toen tot zijn grote verbazing een rode kaart.

Omdat zowel Slot als Hulshoff de rode kaart kreeg toebedeeld, was er behalve Virgil van Dijk niemand van Liverpool die de media te woord stond. In de Premier League gelden reglementen die voorschrijven dat weggestuurde spelers en stafleden na afloop niet voor de media mogen verschijnen.

Bovendien heeft het wegsturen van het leidinggevende tweetal ook verdere implicaties, want het betekent dat Slot en Hulshoff niet in de dug-out mogen plaatsnemen bij het komende thuisduel van the Reds met Wolverhampton Wandereres.

Zodoende staat Johnny Heitinga plots voor zijn trainersdebuut in de Premier League. Heitinga is net als Hulshoff de rechterhand van Slot en is de volgende in de pikorde als het gaat om interim-coaches.