Liverpool overleeft slotfase op Craven Cottage en treft Chelsea in de finale

Liverpool heeft de finale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp speelde met 1-1 gelijk bij Fulham en dat was na de 2-1 zege op Anfield genoeg om het ticket voor de eindstrijd op Wembley te bemachtigen. The Reds nemen het daar in de finale op tegen Chelsea, dat dinsdag zeer overtuigend afrekende met Middlesbrough (6-1).

Aan de kant van Fulham kreeg Timothy Castagne op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Kenny Tete. Bij Liverpool stonden er wel Nederlanders in de basis. Zowel Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch als Cody Gakpo mocht starten.

Enkele minuten nadat João Palhinha in kansrijke positie over schoot, was het aan de andere kant raak voor Liverpool. Een diepe bal van Jarell Quansah belandde aan de linkerkant van het veld bij Luis Díaz, die naar binnen trok, zich ontdeed van een verdediger en via een Londens been raak schoot: 0-1.

Na een klein half uur spelen dacht Darwin Núñez de bal de score te verdubbelen, maar de Uruguayaan raakte de paal. Díaz dacht vlak daarna alsnog te scoren, maar de treffer van de Colombiaan werd afgekeurd wegens buitenspel.

Opnieuw Díaz liet zich daarna zien. Dit keer moest hij zijn meerdere erkennen in Bernd Leno, die zijn teamgenoten Willian en Raúl Jiménez aan de andere kant voor gevaar zag zorgen. Zowel de Braziliaan als de Mexicaan stuitte op Caoimhín Kelleher.

Na rust kwam Andreas Pereira zeer dicht bij de gelijkmaker voor Fulham, ware het niet dat de ex-PSV'er de paal raakte. In de kansrijke wedstijd misten ook Harvey Elliott en Núñez hun mogelijkheden, waardoor de spanning nog niet helemaal verdwenen was.

Een kwartier voor tijd kwam Fulham volledig terug in de wedstrijd. Pereira zette Harry Wilson aan het werk, die de linkerkant van de zestien binnen sneed en vervolgens Issa Diop bediende. De Franse centrale verdediger scoorde via zijn dijbeen: 1-1.

Fulham werd door zijn fans naar voren geschreeuwd en het was Wilson die dicht bij de 2-1 kwam, ware het niet dat Kelleher ternauwernood kon reageren op het lage, verraderlijke schot van de invaller. Fulham was de bovenliggende partij in de slotfase, maar een verlenging zat er niet meer in voor the Cottagers.

Vroege ?????????????????????????????? van Liverpool ?? Luiz Diaz opent de score en The Reds lijken op weg naar de finale ?? ?? https://t.co/uIx5Rm0K81#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #CarabaoCup pic.twitter.com/hiNfIlhGOY — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 24, 2024

