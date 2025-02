Liverpool ontvangt megabod van 75 miljoen en reageert daarop 'met respect voor Arne Slot'

Liverpool kreeg in de slotfase van de winterse transferwindow twee bijna onweerstaanbare aanbiedingen voor Darwin Núñez vanuit Saudi-Arabië, zo onthult Fabrizio Romano dinsdag bij GiveMeSport. De onderhandelingen waren al in een vergevorderd stadium, maar Liverpool besloot uiteindelijk de stekker uit de deal te trekken.

Al-Nassr zocht in januari naarstig naar een grote naam als nieuwe nummer 9 die samen zou kunnen gaan spelen met Cristiano Ronaldo. De Saudi-Arabische topclub kwam uit bij Liverpool, waar Núñez meestal op de bank moet beginnen.

Al-Nassr was zeer concreet in de markt voor de 25-jarige Uruguayaan. Nadat Liverpool het eerste bod afwees, kwam er nieuwe aanbieding voor Núñez ter waarde van 75 miljoen euro exclusief bonussen.

Núñez kwam in de zomer van 2022 voor een clubrecordbedrag van 85 miljoen euro naar Liverpool, maar is er nooit in geslaagd om zijn enorme prijskaartje terug te betalen. Bij Liverpool waren er intern dan ook twijfels toen het enorme bod vanuit Saudi-Arabië binnenkwam.

Volgens Romano was Liverpool al in vergevorderde onderhandelingen met Al-Nassr toen de Reds alsnog de stekker uit de transfer trokken. De reden daarvoor was dat Liverpool geen tijd meer had om een vervanger aan te trekken.

Liverpool wilde uit 'respect voor de plannen van Arne Slot' niet op het laatste moment tornen aan de selectie. Bovendien verwacht de club een drukke transferzomer, ook omdat de aflopende contracten van sterspelers Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah nog altijd niet verlengd zijn.