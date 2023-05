Liverpool neemt afscheid van viertal dat álle prijzen wist te winnen

Woensdag, 17 mei 2023 om 18:42 • Mart van Mourik

Liverpool neemt aan het einde van huidig seizoen afscheid van Roberto Firmino, Naby Keïta, James Milner en Alex Oxlade-Chamberlain, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het viertal beschikt over een aflopend contract dat niet meer verlengd gaat worden. Dat betekent dat het kwartet een transfervrije overstap zullen maken.

Firmino, Keïta, Milner en Oxlade-Chamberlain zullen komende zaterdag voor het laatst aanwezig zijn op Anfield, waar Liverpool tegen Aston Villa zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen speelt. De club maakt bekend dat ze een speciaal afscheid zullen krijgen. Daarnaast spreekt Liverpool in het persbericht nu al een dankwoord uit voor de trouwe dienst en de succesvolle jaren samen.

De meest opvallende naam in het rijtje met vertrekkende spelers is Keïta, die in de zomer van 2018 voor een bedrag van circa zestig miljoen euro de overstap maakte van RB Leipzig naar the Reds. Het akkoord werd een jaar eerder al bereikt en op dat moment brak Liverpool het transferrecord voor Keïta, dat later verbroken werd om Virgil van Dijk over te nemen (circa 84,5 miljoen euro).

Verder was het van Firminio al bekend dat hij zijn contract niet zou gaan verlengen, terwijl Milner volgens onder meer de Daily Mail onderweg is naar Brighton & Hove Albion. Het is vooralsnog onduidelijk waar de toekomst van Oxlade-Chamberlain zal liggen. Het viertal speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in het team van manager Jürgen Klopp. Zo werd er onder meer beslag gelegd op de Premier League, de Champions League, de Europese Supercup en de Wereldbeker voor clubteams.