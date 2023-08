‘Liverpool nadert akkoord over Salah en gaat meer dan 100 miljoen euro vangen’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 07:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:35

Mohamed Salah lijkt op weg naar de uitgang bij Liverpool. Volgens Saudische media zijn the Reds dicht bij een akkoord met Ittihad Club en staat ook de Egyptenaar zelf steeds meer open voor een transfer. Salah lijkt daarbij direct Neymar af te gaan troeven als duurste inkomende transfer aller tijden in de Golfstaat. Ittihad zou meer dan 100 miljoen euro overhebben voor de 31-jarige steraanvaller.

Liverpool stond aanvankelijk niet open voor een transfer van zijn vedette. De gigantische vergoeding heeft de club echter van gedachten doen veranderen. De onderhandelingen verlopen inmiddels voorspoedig en ook Salah lijkt een overstap steeds meer te zien zitten, weten de Saudische media. Bronnen dicht bij Ittihad-eigenaar Anmar Al Haily verzekerden dat de deal bijna in kannen en kruiken is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zou zo na 6 jaar, 307 wedstrijden, 187 goals en 80 assists een einde komen aan Salahs avontuur op Anfield. Tot voor kort leek daar nog een jaar bij te gaan komen. Nu gaat Salah voormalig ploeggenoot Fabinho achterna, die eerder al werd binnengehaald door Ittihad. Daarvoor legden the Tigers Karim Benzema, N'Golo Kanté en Jota al vast.

Het huidige transferrecord in de Saudi Pro League is nog geen twee weken oud. Al-Hilal maakte Neymar met een som van negentig miljoen euro de duurste tot nu toe in de competitie. Hoewel de Braziliaan nu van de troon gestoten wordt, blijft hij nog altijd de duurste wereldwijd met zijn transfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain in 2017. Toen betaalden de Fransen 222 miljoen euro om zijn ontsnappingsclausule te activeren.