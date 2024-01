Liverpool moet schakelen: 11 potentiÃ«le opvolgers van JÃ¼rgen Klopp op een rij

Liverpool moet schakelen: 11 potentiële opvolgers van Jürgen Klopp op een rij

Jürgen Klopp vertrekt na bijna negen seizoenen bij Liverpool, zo is deze vrijdag duidelijk geworden. De aimabele Duitse manager voelt dat zijn energie begint op te raken en hij wil daarom over enkele maanden plaatsmaken voor een andere trainer. De grote vraag is nu: wie is de ideale opvolger van Klopp bij the Reds? Voetbalzone zet elf kandidaten voor je op een rijtje.

Xabi Alonso

De pas 42-jarige Xabi Alonso veroverde als speler de Champions League met Liverpool, en is dus een levende legende op Anfield. De Spanjaard speelde verder in de top bij Real Madrid en Bayern München en werkte onder toptrainers als Rafael Benítez, José Mourinho en Carlo Ancelotti en Pep Guardiola. Alonso is als coach op weg om een legende te worden bij Bayer Leverkusen, dat onder zijn leiding zeer aantrekkelijk speelt en als koploper een voorsprong van vier punten heeft op Bayern München. De succescoach wil zich overigens liever niet uitlaten over de opvolging van Klopp. "Ik heb daar eerlijk gezegd geen antwoord op. Ik focus me nu op Leverkusen", zei hij vrijdag op een persmoment. Desondanks schuift Sky Sport hem naar voren als de voornaamste kandidaat.

De 'Prince of Anfield' Xabi Alonso lijkt de voornaamste kandidaat bij Liverpool.

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi (44) is net als Alonso een boegbeeld van de nieuwe generatie trainers in Euripa. De ambitieuze Italiaan loodste Brighton & Hove Albion naar de poulefase van de Europa League, waarin tweemaal werd gewonnen van Ajax, en laat the Seagulls doorgaans zeer aantrekkelijk voetbal spelen in de Premier League. De Zerbi debuteerde overigens in oktober 2022 op Anfield als manager van Brighton. De jonge Brighton-coach maakte gelijk indruk door met een spectaculaire 3-3 uit Liverpool te vertrekken.

Brighton & Hove Albion is onder Roberto De Zerbi een van de meest aantrekkelijke ploegen in de Premier League.

Steven Gerrard

Uiteraard duikt ook de naam van Steven Gerrard op. Tijdens zijn periodes bij Rangers en Aston Villa werd de voormalig middenvelder al gelinkt aan het managerschap op Anfield, al kwam een comeback nooit van de grond. Bij Vila werd Gerrard ontslagen, waarna de club uit Birmingham onder Unai Emery een totale transformatie onderging. Het kind van de club koos ervoor om bij Al-Ettifaq enigszins in de luwte te werken. De ploeg uit de Saudi Premier League maakt een moeizaam seizoen door onder Gerrard, waardoor het afwachten is of Liverpool daadwerkelijk aanklopt bij de voormalig spelmaker, die in Saudi-Arabië vastligt tot medio 2027.

Uiteraard wordt levende legende Steven Gerrard ook genoemd bij het zoekende Liverpool.

Graham Potter

Graham Potter stond aan de basis van het succes van Brighton, waar De Zerbi sinds zijn vertrek in 2022 op voortborduurt in het Amex Stadium. De 48-jarige Engelsman werkte eerder al in de top in de Premier League, al was zijn kortstondige dienstverband bij het onrustige Chelsea bepaald geen doorslaand succes. Na slechts zeven maanden kwam er al een einde aan de samenwerking tussen club en manager. De momenteel clubloze Potter is vanwege het moeizame seizoen dat Manchester United doormaakt ook al genoemd als mogelijke opvolger van Erik ten Hag.

Krijgt Graham Potter na zijn mislukte avontuur bij Chelsea een tweede kans in de top in Engeland?

Julian Nagelsmann

Wellicht kiest Liverpool aankomende zomer opnieuw voor een Duitser als manager op Anfield. Julian Nagelsmann deed bij Bayern München ervaring op in de absolute top, al werd hij in maart 2023 ontslagen vanwege de slechte werkrelatie met de spelersgroep. De 36-jarige coach stond toen pas anderhalf voor de groep in Zuid-Duitsland. Nagelsmann heeft nu de opdracht om Duitse de Europese titel te bezorgen in eigen land. Zijn contract bij de DFB loopt af op 31 juli van dit jaar, wat hem een aantrekkelijke optie lijkt te maken voor het bestuur van Liverpool.

Julian Nagelsmann is een aantrekkelijke optie voor Liverpool, daar hij uit zijn contract loopt bij de Duitse bond na het EK.

José Mourinho

De altijd spraakmakende José Mourinho (60) is weer op de markt na zijn recente ontslag bij AS Roma. De Portugese oefenmeester, eerder in Engeland werkzaam bij Chelsea en Manchester United, wacht rustig op een nieuwe uitdaging in de voetballerij. Mourinho wil in de herfst van zijn trainersloopbaan nog wel een huzarenstukje opvoeren in de Premier League, al is het de vraag of Liverpool hem dat podium gunt. Daarnaast lijkt the Special One op voorhand niet bijster populair te zijn bij de aanhang van Liverpool, gezien zijn verleden bij rivaal Manchester United.

Laat Mourinho het nog een keer zien als topmanager in de Premier League?

Zinédine Zidane

In diverse Engelse media wordt ook gesproken over de eventuele aanstelling van Zinédine Zidane bij Liverpool. De doorgaans rustige en bedachtzame Fransman (51) veroverde, verdeeld over twee periodes, driemaal de Champions League en twee keer de Spaanse landstitel met Real Madrid. Zidane werd in het recente verleden gelinkt aan Manchester United. Zizou vond zichzelf echter niet geschikt voor de functie op Old Trafford, waarna Erik ten Hag werd aangesteld. Zidane wordt bijna twee jaar later getipt als opvolger van Didier Deschamps, die na EURO 2024 vertrekt als bondscoach van Frankrijk.

Zidane was als trainer uitermate succesvol bij Real Madrid en heeft momenteel geen club.

Diego Simeone

Diego Simeone is al sinds december 2011 verbonden aan Atlético Madrid. El Cholo veroverde met de Madrilenen tweemaal de landstitel, twee keer de Europa League, de Copa del Rey, de Spaanse Super Cup en tweemaal de Europese Super Cup. Helaas voor Atlético en Simeone werd de finale van de Champions League tot tweemaal toe verloren, in beide gevallen tegen aartsrivaal Real Madrid. De best betaalde coach ter wereld, met een salaris van 43 miljoen euro per jaar, is na zoveel jaar in de Spaanse hoofdstad wellicht toe aan een nieuwe uitdaging elders.

Diego Simeone is na zoveel jaar in Madrid wellicht toe aan een nieuwe uitdaging in een andere omgeving.

Luis Enrique

De 54-jarige Luis Enrique werkte de laatste jaren louter in de top: FC Barcelona, de Spaanse nationale ploeg en sinds de zomer van 2023 Paris Saint-Germain. De oud-middenvelder heeft als opdracht om PSG de eerste Champions League in de clubhistorie te bezorgen, wat niet makkelijk zal zijn. Luis Enrique moet daarnaast rekening houden met het vertrek van Kylian Mbappé, die op weg lijkt naar Real Madrid. Het is dus afwachten of de Spanjaard ook volgend seizoen voor de groep staat in Parijs.

Luis Enrique kiest aankomende zomer wellicht voor de uitgang bij het vaak onrustige Paris Saint-Germain.

Antonio Conte

Antonio Conte bezorgde Chelsea het kampioenschap en de FA Cup. De excentrieke Italiaan wilde enkele jaren ook Tottenham Hotspur aan prijzen helpen, maar kreeg dat niet voor elkaar. Conte klaagde steen en been over het aankoopbeleid en noemde zijn spelers na een 3-3 gelijkspel tegen de latere degradant Southampton 'egoïsten'. Tottenham besloot vervolgens om de samenwerking in goed overleg stop te zetten, al hing het vertrek van Conte al een poosje in de lucht. De ervaren coach is in ieder geval gratis op te pikken door Liverpool.

Antonio Conte kende succes bij Chelsea, maar leerde bij Tottenham Hotspur de andere kant van de medaille kennen.

Ange Postecoglou

Tottenham verving Conte vorig jaar door de relatief onbekende Ange Postecoglou. De van Celtic afkomstige manager laat the Spurs zeer aantrekkelijk voetbal spelen en de Australiër is bepaald niet bang om risico's te nemen. De aanhang van Tottenham draagt Postecoglou op handen en droomt van glorietijden in Noord-Londen. De huidige nummer vijf in de Premier League is in ieder geval volop in de race voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen.

Ange Postecoglou heeft ervoor gezorgd dat de aanhang van Tottenham Hotspur weer durft te dromen over betere tijden.

