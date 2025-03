Liverpool-middenvelder Szoboszlai haalt uit naar Arda Güler en reageert '1088' op social media

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een post van Liverpool-middenvelder Dominik Szoboszlai, die hard uithaalt naar Arda Güler.

Turkije had zondagavond geen kind aan Hongarije. In het Nations League-duel was Turkije met 0-3 te sterk in Boedapest. In Turkije was de ploeg van Stefan Kuntz al met 3-1 de baas en ook de return werd dus glansrijk gewonnen.





Real Madrid-ster Güler tekende voor het tweede doelpunt van de Turkse ploeg. Even later in het duel kreeg diezelfde Güler het aan de stok met Szoboszlai, die naderhand van zich liet horen op Instagram.

1088, reageerde Szoboszlai op een post op social media. Fans achterhaalden al snel wat de Hongaarse middenvelder van Liverpool bedoelde met het getal. Het slaat op het aantal minuten dat Güler dit seizoen heeft gespeeld namens Real Madrid.