Liverpool-manager Arne Slot onderbrak vakantie voor gesprek met mogelijke aanwinst

Arne Slot is nu al druk bezig met zijn selectie voor komend seizoen. Zozeer zelfs dat de manager van Liverpool, die kampioen werd in zijn debuutjaar op Anfield, zijn vakantie tijdelijk onderbrak om met een mogelijke aanwinst te praten.

Journalist David Ornstein van The Athletic onthult dinsdag dat Slot vorige week naar Zuid-Frankrijk vloog voor een gesprek met Rayan Cherki. De 21-jarige en rechtsbenige vleugelaanvaller maakte afgelopen seizoen indruk met zijn optredens voor Olympique Lyon, waardoor hij onder meer op het lijstje van Liverpool verscheen.

Ornstein benadrukt dat Cherki al in beeld was bij Slot en Liverpool voordat de interesse in Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) concreet werd. Het is volgens de journalist in dat geval logisch dat de geplande gesprekken doorgang vinden, ook al is er inmiddels een ander toptarget geïdentificeerd.

Dat er een ontsnappingsclausule van 22,5 miljoen euro zou staan in het tot medio 2026 lopende contract van Cherki bij Lyon is volgens Ornstein niet waar. De Fransen mikken daarnaast op een hoger transferbedrag voor de begeerde vleugelaanvaller.

Cherki, ook genoemd bij Manchester City, sprak met L'Equipe over zijn toekomstplannen. ''Ik kan in elk systeem uit de voeten. Ik werk er elke dag aan om fysiek en mentaal klaar te zijn. Maar boven alles ga ik voor de beste optie, als mens en als voetballer.''

''En verder is het afwachten wat de toekomst brengt. Maar ik heb in ieder geval altijd alles gegeven voor Lyon, ik ben echt een kind van de club. In moeilijke tijden ben ik de club trouw gebleven. En zo hoort dat ook te zijn. Zelfs als je bang bent of moet huilen, moet je bereid zijn om oorlog te voeren voor je club'', aldus de strijdvaardige Cherki.

Fabrizio Romano onthulde onlangs dat Manchester City serieus in de markt is voor Cherki en dat de Lyon-speler daarvan op de hoogte is. Hij wordt gezien als aanwinst voor de nummer 10-positie, nu Pep Guardiola afscheid heeft genomen van Kevin De Bruyne.