Door het vertrek van John Heitinga naar Ajax moet Liverpool-manager Arne Slot op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Volgens the Liverpool Echo denkt de oefenmeester aan drie opties, allen met een verleden bij Feyenoord.

De eerste en misschien wel meest voor de hand liggende optie is Marino Pusic. De trainer was assistent van Slot bij zowel AZ als Feyenoord en was een cruciale factor in de succesvolle periode van de Rotterdammers onder Slot.

Pusic vertrok eind oktober 2023 bij Feyenoord om op eigen benen te staan bij de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. Met die club won Pusic eenmaal het landskampioenschap en tweemaal de nationale beker.

Zijn tweede en laatste seizoen was beduidend minder dan zijn eerste. Shakhtar werd slechts derde in de competitie en dat zorgde ervoor dat Pusic, ondanks het winnen van de beker, vorige week werd ontslagen.

Naast Pusic is ook Etiënne Reijnen in beeld. De voormalig verdediger is momenteel werkzaam bij Feyenoord als assistent van Robin van Persie, na eerder onder Brian Priske, Pascal Bosschaart en dus ook Slot te hebben gediend.

De derde en laatste optie is Dirk Kuijt. De voormalig topspits degradeerde dit seizoen met Beerschot uit de Jupiler Pro League, nadat hij de roemruchte Belgische club het seizoen daarvoor juist had laten promoveren naar het hoogste niveau.

Beerschot en Kuijt zijn inmiddels uit elkaar. Kuijt heeft het voordeel dat hij een bekend gezicht is bij Liverpool, waarvoor hij 71 doelpunten maakte in 285 wedstrijden.