Liverpool mag Harvey Elliott en Alisson Becker danken voor wonderbaarlijke zege bij Paris Saint-Germain

Liverpool heeft woensdagavond op wonderbaarlijke wijze een zege geboekt bij Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. De Fransen waren de hele wedstrijd de betere partij, maar kregen vlak voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd om de oren: 0-1. De return volgt komende dinsdag om 21:00 uur op Anfield.

Liverpool eindigde op de eerste plek in de competitiefase van de Champions League, met zeven zeges in acht duels. PSG werd vijftiende, en schakelde daarna in de tussenronde Stade Brest uit, met 10-0 over twee duels.

Cody Gakpo, die voorafgaand aan de wedstrijd al een twijfelgeval was, bleek woensdag niet fit genoeg om in actie te komen. Hij ontbrak daardoor in de selectie van Liverpool. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch zaten wel allebei in de selectie, en stonden bovendien in de basis.

PSG was de ploeg die in de eerste helft volledig domineerde. Aanvankelijk leverde dat nog niet echt grote kansen op, maar na een kwartier werd de thuisploeg voor het eerst écht gevaarlijk. Na een uitstekende actie van Ousmane Dembélé op links schoot João Neves net over.

In de twintigste minuut leek het alsnog 1-0 te worden. Kvicha Kvaratskhelia krulde de bal fraai in de verre hoek, maar na inmenging van de VAR werd de goal afgekeurd omdat de Georgiër nipt buitenspel bleek te staan.

En dat was niet de laatste keer dat Liverpool goed wegkwam voor rust. Kvaratskhelia zag tot twee keer toe een inzet worden gekeerd door Alisson Becker, en bij een driedubbele kans kregen ook Dembélé (redding Alisson) en Bradley Barcola (schot geblokt door Dominik Szoboszlai en poging over) de bal er niet in.

In de eerste helft was Alisson al van grote waarde voor Liverpool, na de rust werd dat alleen nog maar meer. De Braziliaanse doelman tikte een vrije trap van Kvaratskhelia uit zijn doel, haalde een poging van Désiré Doué uit de korte hoek, bracht stijlvol redding op een poging van opnieuw Doué in de verre hoek én belette Dembélé andermaal de score.

En toen kreeg PSG het deksel op de neus, in de 87ste minuut. Na een lange bal van Alisson legde Darwin Núñez de bal af op Harvey Elliott, die hem in de lange hoek voorbij Gianluigi Donnarumma schoof: 0-1. Dat was ook de eindstand. PSG loste 27 schoten, Liverpool 2. En toch won Liverpool.