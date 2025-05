Liverpool lijdt vierde Premier League-nederlaag van het seizoen in Nederlands onderonsje

Liverpool heeft maandagavond de vierde Premier League-nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij Brighton & Hove Albion ging de ploeg van Arne Slot met 3-2 onderuit. Dat betekent dat Liverpool, dat eind april al kampioen werd, nu al drie competitieduels op rij niet gewonnen heeft.

Virgil van Dijk zou de hele wedstrijd op de bank zitten bij Liverpool, maar verder stonden er flink wat Nederlanders aan de aftrap. Cody Gakpo bij Liverpool, Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer aan de kant van Brighton.

De bezoekers kwamen in de negende minuut op een 0-1 voorsprong. Conor Bradley maakte een goede actie aan de rechterkant van het strafschopgebied en legde terug op Harvey Elliott, die simpel binnen kon tikken: 0-1.

Na een half uur stond het weer gelijk. Ibrahima Konaté kon net niet bij een boogballetje van Brajan Gruda op Yasin Ayari, waarna laatstgenoemde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de hoek schoof: 1-1.

Vlak voor rust greep Liverpool opnieuw de voorsprong. Dominik Szoboszlai schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer over Verbruggen heen. Mogelijk was het een mislukte voorzet, maar het leek er meer op dat de Hongaar het bewust deed: 1-2.

Mohamed Salah kreeg tien minuten na rust de uitgelezen mogelijk om de 1-3 op het scorebord te zetten, maar hij schoof een lage voorzet van Gakpo op een meter of vijf van het doel naast. Via Kaoru Mitoma, die uit de rebound scoorde, was het aan de andere kant van het veld even later wel raak: 2-2.

In de 85ste minuut viel ook nog de 3-2, via Jack Hinshelwood, die een lage voorzet binnentikte. De treffer werd eerst nog afgekeurd wegens buitenspel, maar dat bleek onterecht. Brighton blijft achtste in de Premier League. In de laatste speelronde ontvangt Liverpool zondag nog Crystal Palace, terwijl Brighton op bezoek gaat bij Tottenham Hotspur.