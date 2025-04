Liverpool leidt de race om felbegeerde verdediger ter waarde van 47 à 52 miljoen euro

Liverpool lijkt komende zomer aan de haal te gaan met één van de meest begeerde verdedigers in de Premier League. Journalist Ben Jacobs van GiveMeSport schrijft dat the Reds voorop liggen in de race om AFC Bournemouth-linksback Milos Kerkez.

Kerkez heeft zich sinds zijn transfer van AZ naar Bournemouth medio 2023 stormachtig ontwikkeld. De pas 21-jarige Hongaar is een sterkhouder in het team van manager Andoni Iraola en produceerde dit seizoen twee goals en zes assists in de Premier League.

Zijn aanvallende spel trok de aandacht van meerdere topclubs: Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United en dus Liverpool. Man United heeft zijn interesse in Kerkez inmiddels op de lange baan geschoven na het aantrekken van Patrick Dorgu en de aanstaande, zomerse komst van Diego León.

Liverpool wil een linksback aantrekken die op termijn de vaste opvolger kan worden van Andrew Robertson. De Schot is inmiddels 31, concurrent Kostas Tsimikas 28, en dus wil de club graag een jongere optie toevoegen aan de selectie van manager Arne Slot.

In het tot medio 2028 lopende contract van Kerkez bij Bournemouth is geen vertrekclausule opgenomen. Desondanks weet Jacobs dat the Cherries niet in de weg zullen staan als er 40 miljoen pond (46,7 miljoen euro) wordt geboden. Eerder spraken andere Britse media van een vraagprijs van 45 miljoen pond (52,5 miljoen euro).

Wat ook een rol kan spelen in de keuze van Kerkez, die pas na dit seizoen een definitieve beslissing wil maken, is de aanwezigheid van sportief directeur Richard Hughes bij Liverpool. Hughes was in 2023 werkzaam bij Bournemouth, waar hij Kerkez overnam van AZ.

Als Kerkez een transfer maakt, profiteert AZ hoe dan ook mee via een opleidingsvergoeding. Naar verluidt hebben de Alkmaarders ook een doorverkooppercentage bedongen, al zijn de details daarvan niet bekend.