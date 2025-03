Liverpool kan 35 miljoen euro verdienen aan speler die amper speelt onder Arne Slot

Newcastle United wil Jarell Quansah (22) overnemen van Liverpool, zo meldt The Times. The Magpies zouden ruim 35 miljoen euro willen overmaken voor de jonge verdediger, die weinig speelt onder manager Arne Slot.

Quansah kwam sinds de komst van Slot pas 1.088 minuten in actie, verdeeld over 22 officiële wedstrijden. De mandekker speelde voornamelijk een rol tijdens minder grote wedstrijden, in de FA Cup en EFL Cup.

Op Anfield moet Quansah gewaardeerde krachten als Ibrahima Konaté en Virgil van Dijk voor zich dulden. Wel ligt hij nog tot medio 2029 vast. Liverpool heeft zelfs de optie om deze langdurige verbintenis van Quansah met een seizoen te verlengen.

Newcastle United is bereid om diep in de buidel te tasten voor het jeugdproduct van Liverpool. De nummer zes van de Premier League wil exclusief bonussen omgerekend zo'n 35 miljoen euro betalen voor Quansah.

Het is nog maar de vraag of dat genoeg is voor Liverpool, daar de club in onzekerheid leeft over de toekomst van aanvoerder Van Dijk.

De Nederlander loopt na dit seizoen uit zijn contract bij de Engelse koploper. Liverpool wil zijn verbintenis graag met twee jaar verlengen.

Quansah speelde tot dusver 55 officiële wedstrijden namens Liverpool. Hij beleefde zijn doorbraak onder voormalig succescoach Jürgen Klopp.