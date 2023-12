Liverpool is veel te sterk voor West Ham en plaatst zich voor halve finale beker

West Ham United heeft woensdagavond niet voor een verrassing kunnen zorgen in de kwartfinale van de EFL Cup. Na doelpunten van Dominik Szoboszlai, Curtis Jones (twee), Cody Gakpo en Mohamed Salah bleek Liverpool met 5-1 te sterk op het eigen Anfield. The Reds zijn geplaatst voor de halve finale en treffen daarin Middlesbrough, Fulham of Chelsea.

Liverpool begon niet met de sterkste elf aan het duel in de Engelse beker. Onder meer Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah begonnen op de bank. Manager Jürgen Klopp had wel een basisplek ingeruimd voor Virgil van Dijk, al werd de aanvoerder van Oranje na een uur spelen gewisseld.

Aan de kant van West Ham waren er basisplekken voor onder meer Edson Álvarez en Mohamed Kudus. Beide voormalig Ajacieden spelen sinds deze zomer voor de club uit Londen en zijn de laatste weken veelal verzekerd van een basisplek.

Vanaf minuut één domineerde het team van Klopp en Liverpool kreeg al gauw de nodige kansen. West Ham kwam er, ondanks een sterke startopstelling, nauwelijks aan te pas op Anfield.

Na een klein halfuur spelen viel het eerste doelpunt van Liverpool. Szoboszlai ontving de bal op net over de middenlijn, kon probleemloos verder dribbelen en schoot vanaf een meter of 20 knap raak: 1-0.

In de elfde minuut van de tweede helft verdubbelde Liverpool haar voorsprong. Na een fraaie steekpass van Darwin Núnez schoot Jones binnen vanuit een lastige hoek: 2-0. De 3-0 volgde zo'n kwartier later, toen Gakpo vanaf de rand van de zestien de linkeronderhoek wist te vinden.

Jarrod Bowen zorgde enkele minuten laten nog voor een aansluitingstreffer door de bal mooi binnen te krullen, maar het slotakkoord was voor Liverpool. Doelpunten van Salah en Jones bepaalden de eindtand op 5-1.

