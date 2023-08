‘Liverpool is op stoom en blaast interesse in Gravenberch nieuw leven in’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 21:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:55

Liverpool gaat wederom proberen om Ryan Gravenberch los te weken bij Bayern München. De doorgaans goed geïnformeerde journalist Christian Falk van BILD meldt woensdag dat manager Jürgen Klopp de komst van de 21-jarige middenvelder nooit definitief uit zijn hoofd heeft gezet. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Liverpool een eerste bod neerlegt bij Bayern voor Gravenberch, die aan zijn tweede seizoen in Duitsland is begonnen.

Klopp is al langere tijd gecharmeerd van de kwaliteiten van Gravenberch, die wel oren zou hebben naar een tussentijds vertrek uit München. Afgelopen seizoen kwam de geboren Amsterdammer dan wel tot 33 optredens, slechts in 6 daarvan mocht hij vanaf de aftrap beginnen. Hij zat zaterdag 90 minuten op de bank tijdens het duel met RB Leipzig (0-3 verlies) om de Duitse Supercup. Klopp ziet bij the Reds een belangrijkere rol weggelegd voor Gravenberch, die in Liverpool de concurrentie aan zou moeten gaan met onder meer aanwinsten Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In juli meldde Kicker al dat Bayern openstaat voor een tijdelijk vertrek van de voormalig Ajax-middenvelder, al is onduidelijkheid hoe men nu aankijkt tegen de situatie rondom de Nederlander. De verwachting is dat de grootmacht alleen wil verhuren, en niet over een definitieve deal wenst te praten. De concurrentie op de positie van Gravenberch is overigens fors, daar der Rekordmeister ook de beschikking heeft over Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Konrad Laimer. In een recente oefenwedstrijd, toevalligerwijs een duel met Liverpool (4-3 winst), waren Kimmich en Laimer de controleurs op het middenveld.

Veel opties voor Liverpool

Klopp wil zijn middenveld sowieso nog versterken, zeker na het recente vertrek van Jordan Henderson en Fabinho en het feit dat transfertargets Moisés Caicedo en Roméo Lavia voor Chelsea kozen. Onder meer het Algemeen Dagblad meldt woensdag dat de onderhandelingen met Sofyan Amrabat in een vergevorderd stadium zijn aanbeland. The Athletic voegt toe dat André (Fluminense), Cheick Doucouré (Crystal Palace) en Boubacar Kamara (Aston Villa) eveneens op het lijstje staan van de Duitse coach.