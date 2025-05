‘Liverpool hoopt Manchester City af te troefen in strijd om gewilde verdediger’

Liverpool wil Andrea Cambiaso naar Anfield halen, zo meldt Calciomercato. De Italiaan staat ook hoog op het verlanglijstje van Manchester City.

Arne Slot moet mogelijk na dit seizoen afscheid nemen van Trent Alexander-Arnold. Het jeugdproduct van the Reds lijkt transfervrij de overstap te gaan maken naar Real Madrid. Met Connor Bradley heeft Slot nog de beschikking over een andere rechtervleugelverdediger, maar een concurrent voor de Noord-Ier is welkom.

Liverpool wil de concurrentie ook komend seizoen voorblijven en om dat voor elkaar te krijgen stelt de club volgens The Telegraph een torenhoog transferbudget beschikbaar in de zomer. Hoeveel geld Liverpool precies vrijmaakt voor de gewenste aanwinsten, is vooralsnog onbekend.

Veel hangt af van de haalbaarheid van de droomkandidaten, de verkoop van spelers en de omstandigheden op dat moment. Wel weet The Telegraph dat het gaat om een van de grootste transferbudgetten in de clubgeschiedenis.

In de zoektocht naar een opvolger voor Alexander-Arnold is Liverpool uitgekomen bij Cambiaso. De 25-jarige verdediger is zowel aan de linker als rechterkant van de defensie inzetbaar. De speler van Juventus was afgelopen winter in onderhandeling met Manchester City, maar van een transfer kwam het niet.

“Guardiola heeft de komst van de oud-speler van Genoa nog niet opgegeven. Met een bod van 40 à 45 miljoen euro kan de deal nu echt doorgang vinden”, schrijft Calciomercato. Juventus zou haar oog hebben laten vallen op Maxim De Cuyper van Club Brugge als eventuele vervanger voor de Italiaans international.

Cambiaso vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een transferwaarde van veertig miljoen euro en heeft nog een contract tot 2029.