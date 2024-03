Liverpool heeft Premier League-manager op het oog als alternatief voor Alonso

Roberto De Zerbi is een van de kandidaten om de nieuwe manager van Liverpool te worden. Dat meldt The Guardian. The Reds nemen na dit seizoen afscheid van Jürgen Klopp, en zijn dus op zoek naar iemand om hem te vervangen. Xabi Alonso lijkt de voornaamste kandidaat, maar Liverpool denkt ook vast na over een scenario waarin Alonso niet haalbaar blijkt.

Alonso doet het uitstekend als trainer van Bayer Leverkusen, waarmee hij onderweg lijkt naar de Duitse landstitel. Dat ziet ook Liverpool, de club waar de Spanjaard als speler vijf jaar onder contract stond.

Manager Klopp vertrekt na dit seizoen bij Liverpool, en dus is de club alvast op zoek naar een opvolger. Daarbij wordt onder meer Alonso genoemd. De voormalig middenvelder is echter ook een kandidaat om Thomas Tuchel op te volgen bij Bayern München na dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarom denkt Liverpool ook alvast na over een plan B. In dat geval staat De Zerbi, momenteel nog manager van Brighton & Hove Albion, op het lijstje. Ook Julian Nagelsmann (bondscoach van Duitsland) en Sporting Portugal-trainer Rúben Amorim worden genoemd.

Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat Liverpool zich nog in een verkennende fase bevindt in de zoektocht naar een opvolger van Klopp. Overigens werd enkele dagen geleden al bekend dat De Zerbi naar verluidt ook in de belangstelling staat van Bayern, FC Barcelona en Manchester United.

De 44-jarige Italiaan, die nog tot 2026 vastligt bij Brighton, kan zijn huidige werkgever aankomende zomer verlaten gezien de vertrekclausule die in zijn contract staat. De afkoopsom in die clausule bedraagt naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro.

De Zerbi is sinds september 2022 manager van Brighton, en presteert daar uitstekend. Vorig seizoen eindigde de club als zesde in de Premier League, momenteel staan the Seagulls zevende. Bovendien maken ze nog kans op Europa League-winst: in de achtste finale treft Brighton AS Roma.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties