Liverpool geeft zege na blunder van Emi Martínez en goal van Gakpo tóch nog weg

Aston Villa heeft maandagavond in een spektakelstuk een punt veroverd tegen Liverpool. De succesploeg van Unai Emery kwam mede door een gigablunder van doelman Emiliano Martínez en een treffer van Cody Gakpo op een 1-3 achterstand, maar wist die in de late slotfase nog om te buigen. Twee treffers van invaller Jhon Durán zorgden voor een 3-3 eindstand. Aston Villa had een zege nodig om plek vier en daarmee Champions League-voetbal veilig te stellen, maar is alsnog heel dichtbij. Nummer vijf Tottenham Hotspur staat vijf punten achter en heeft zelf nog twee duels te gaan; Villa speelt nog één wedstrijd. Liverpool wordt hoe dan ook derde.

Bij Liverpool begonnen met Virgil van Dijk en Gakpo twee Nederlanders in de basis. Laatstgenoemde kreeg in de spits opnieuw de voorkeur boven Darwin Núñez. Ryan Gravenberch moest het doen met een invalbeurt.

In de tweede minuut van de Premier League-wedstrijd ging Martínez vreselijk in de fout bij een makkelijk vangbare voorzet van Harvey Elliott. De Argentijnse keeper liet de bal los bij een poging om die te vangen en sloeg de bal in tweede instantie onbedoeld in eigen goal: 0-1.

In de twaalfde minuut kwam Aston Villa alweer op gelijke hoogte. Ollie Watkins, dit seizoen meestal de afmaker bij the Villans, fungeerde met een perfecte dribbel als aangever. Watkins leverde de bal af bij Youri Tielemans, die in complete vrijheid van vijftien meter binnenschoot: 1-1.

Het bleef in die fase doelpunten regenen op Villa Park, want in de 23ste minuut scoorde Liverpool. Dat gebeurde uit een vlotlopende combinatieaanval. Luis Díaz gaf de bal mee aan de opgekomen linksback Joe Gomez, die op zijn beurt een lage voorzet richting tweede paal gaf. Gakpo stond klaar voor een intikker: 1-2.

Villa kreeg in het restant van de eerste helft kansen om weer op gelijke hoogte te komen. De grootste daarvan was voor Diego Carlos, die er vlak voor de doellijn niet in slaagde om een lage voorzet van Leon Bailey in te tikken. De Braziliaanse verdediger maaide tot zijn eigen frustratie langs de bal.

Via een vrije trap vergrootte Liverpool vlak na rust zijn marge. Elliott bezorgde de bal bij de tweede paal, waar Jarell Quansah klaarstond om met een knappe kopbal zijn eerste officiële doelpunt namens Liverpool te maken: 1-3.

Aan de overzijde leek Villa in de 52ste minuut direct terug te slaan, maar de rake intikker van Watkins ging niet door, omdat Bailey zeer nipt buitenspel had gestaan in de aanloop naar het doelpunt.

Liverpool-keeper Alisson Becker kwam kort daarna zeer fortuinlijk weg met het verspelen van de bal in het eigen strafschopgebied. De Braziliaanse doelman had in de 69ste minuut een prachtige redding in huis op een inzet van invaller Nicolò Zaniolo.

Liverpool leek de wedstrijd vrij eenvoudig uit te gaan spelen, totdat Alexis Mac Allister in de 85ste minuut een grote fout beging. De Argentijnse middenvelder nam de bal diep op eigen helft dramatisch aan en leidde zo een simpel doelpunt in voor Durán.

De invaller, die eerder in het seizoen ook al een plaag was voor Ajax in de Conference League, scoorde drie minuten later opnieuw. Het voorbereidende werk van Bailey was daarbij schitterend. De vleugelspits zette een indrukwekkende versnelling in op het middenveld en passte naar Durán, die met veel geluk de bal in een keer binnenliep: 3-3.

