'Liverpool gaat potentiële vervanger voor Alexander-Arnold vastleggen'

Liverpool bereidt zich op de achtergrond al voor op het mogelijke vertrek van Trent Alexander-Arnold, zo meldt de Liverpool Echo. The Reds hebben al een potentiële vervanger op het oog voor de rechtsback, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Real Madrid.

Hoewel Liverpool zich oriënteert op de transfermarkt, kijkt de club van manager Arne Slot zeker ook naar de opties intern. Liverpool wil Conor Bradley belonen voor zijn doorbraak in het eerste elftal met een flink opgewaardeerd contract.

Liverpool heeft de onderhandelingen met de zaakwaarnemer van Bradley gestart. De 21-jarige zelfopgeleide rechtsback heeft inmiddels vijftig officiële wedstrijden voor de club gespeeld en wordt op Anfield beschouwd als een van de grootste talenten.

Bradley, die ook al zeventien interlands voor Noord-Ierland achter zijn naam heeft, ondertekende eind 2023 een contract tot medio 2027. Sindsdien is status van de jongeling echter flink veranderd. Zo maakte hij zijn Premier League-debuut onder Jürgen Klopp en geldt hij dit seizoen onder Slot als een volwaardig selectielid. Liverpool wil Bradley daarvoor belonen.

Bradley is momenteel de belangrijkste stand-in voor Alexander-Arnold. Het contract van de sterspeler van Liverpool loopt aan het eind van het seizoen af en de club is er nog niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een nieuwe verbintenis. De Engelse topclub moet daardoor inmiddels rekening houden met een zomers vertrek van Alexander-Arnold.

Volgens de Liverpool Echo heeft Real Madrid verreweg de beste papieren om TAA transfervrij in te lijven.