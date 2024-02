Liverpool gaat droom van ernstig zieke Eriksson verwezenlijken tegen Ajax

Sven-Göran Eriksson maakt in maart onderdeel uit van de technische staf van de Liverpool Legends als zij het opnemen tegen Ajax, zo heeft de club bekendgemaakt. De Zweedse coach is ongeneeslijk ziek en heeft niet lang meer te leven.

Een maand geleden maakte Eriksson bekend dat bij hem terminale kanker is vastgesteld en dat verwacht wordt dat hij hooguit nog een jaar te leven heeft.

Na die bekendmaking gaf de 75-jarige Zweed toe een groot fan te zijn van Liverpool en 'altijd de wens had om manager van de club te worden'. Die woorden leidden tot een heuse campagne, wat nu dus heeft geresulteerd in een uitnodiging.

Eriksson krijgt de leiding over de wedstrijd van de Liverpool Legends tegen Ajax op 23 maart aanstaande. Andere grote namen uit het verleden die naast Eriksson plaatsnemen op de bank zijn Ian Rush, John Barnes en John Aldridge.

"Iedereen die zich verbonden voelt met de club en de LFC Foundation kijkt ernaar uit om Sven en zijn familie hartelijk te verwelkomen op Anfield en hem die dag in de dug-out te zien voor een fantastische gelegenheid", zo klinkt het.

Eriksson, die een rijke trainersloopbaan had van 42 jaar, geldt als de eerste buitenlandse bondscoach bij de Engelse nationale ploeg. Hij leidde the Three Lions naar de kwartfinales van de WK's in 2002 en 2006.

Ook Babel doet mee

Liverpool schrijft verder op de clubsite dat de eerste groep compleet is. Onder meer Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Skrtel, Fábio Aurélio en Grégory Vignal doen mee. Ook Djibril Cissé heeft toegezegd.

Iemand die voor beide ploegen in actie komt is Ryan Babel. De vleugelaanvaller kwam zowel uit voor Ajax als Liverpool. De komende weken worden nog meer namen aangekondigd.

De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de LFC Foundation. De twee voorgaande wedstrijden van de Legends tegen Manchester United en Celtic brachten zo'n 1,7 miljoen euro op.

