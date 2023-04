Liverpool en Manchester United strijden om handtekening van wereldkampioen

Maandag, 17 april 2023 om 15:15 • Bart DHanis • Laatste update: 15:15

Liverpool en Manchester United zijn geïnteresseerd in de diensten van Alexis Mac Allister. Dat meldt transfermarkt-expert Fabrizio Romano. Mac Allister, die afgelopen winter het WK won met Argentinië, gaat Brighton & Hove Albion honderd procent zeker verlaten deze zomer en zal zijn club veel geld opleveren. Hij ligt immers nog vast tot medio 2025.

Liverpool lijkt het meest concreet te zijn voor de handtekening van de zestienvoudig international van het Argentijnse elftal. Volgens Romano heeft de club van trainer Jürgen Klopp al enkele gesprekken gevoerd met het kamp van Mac Allister. De aanvallende middenvelder staat ook op het lijstje bij Manchester United, alleen is het onzeker of de club komende zomer fors in de selectie mag investeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Chelsea wilde de 24-jarige uitblinker van Brighton graag inlijven, maar de Londense club geeft andere transfers prioriteit en heeft de komst van Mac Allister uit het hoofd gezet. Het is met honderd procent zekerheid te zeggen dat de spelverdeler bij Brighton vertrekt komende zomer en Romano weet ook dat die transfer al vroeg in de zomerse window plaats zal vinden.

Dit seizoen kwam Mac Allister al dertig keer in actie voor Brighton, waar hij al sinds 2019 onder contract staat. Hij wist in deze optredens in totaal tien doelpunten te maken en twee assists af te leveren. Ook voor het Argentijnse elftal was hij van belang tijdens het WK in Qatar van afgelopen winter. De middenvelder scoorde in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Polen en gaf een assist in de finale tegen Frankrijk.