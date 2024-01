Liverpool en Man City zijn allebei geïnteresseerd in basisspeler Bayern München

Manchester City en Liverpool zijn geïnteresseerd in Joshua Kimmich. Dat meldt Christian Falk van BILD woensdag. De 28-jarige middenvelder staat nog tot medio 2025 onder contract bij Bayern München, waardoor der Rekordmeister - als Kimmich zijn contract niet wil verlengen – niet te lang moet wachten met een vertrek als de club nog iets aan hem wil verdienen.

Kimmich speelt al sinds 2015 bij Bayern, dat hem destijds voor 8,5 miljoen euro overnam van VfB Stuttgart. De overstap was een groot succes, want inmiddels was de verdedigende middenvelder al goed voor 369 officiële duels namens de regerend landskampioen.

De 82-voudig international ligt tot volgend jaar zomer vast bij Bayern. Indien hij zijn contract niet wil verlengen, heeft Bayern nog een jaar de tijd om hem te verkopen. Anders vertrekt hij mogelijk transfervrij.

Manchester City en Liverpool zouden er dus wel oren naar hebben om Kimmich, die volgens het gerenommeerde Transfermarkt momenteel 75 miljoen euro waard is, over te nemen.

Dat zou dan niet deze winter moeten gebeuren, maar komende zomer pas. Als Kimmich de stap naar Liverpool maakt, gaat hij mogelijk weer concurreren met onder meer Ryan Gravenberch. De Nederlander vertrok afgelopen zomer voor veertig miljoen euro van Bayern naar Liverpool.

Overigens meldt Falk dat behalve de twee Engelse topclubs ook Paris Saint-Germain en FC Barcelona geïnteresseerd zijn in Kimmich. Laatstgenoemde club zou hem echter pas volgend jaar zomer, als Kimmich transfervrij is, willen overnemen.

Kimmich won tot dusver tal van prijzen met Bayern, waaronder zeven keer de landstitel, drie keer de DFB Pokal en een keer de Champions League. Momenteel staat hij met zijn werkgever op de tweede plek in de Bundesliga, met zeven punten minder dan koploper Bayer Leverkusen. Bayern heeft echter nog wel een duel tegoed.

