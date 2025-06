Liverpool en Arne Slot ronden tweede inkomende transfer af en verbreken een transferrecord

Liverpool heeft de komst van Ármin Pécsi afgerond, zo maken the Reds bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige doelman komt over van Puskás Akadémia FC en heeft het uitgaande transferrecord van die club verbroken.

Wat Liverpool precies voor hem betaalt is niet bekend, maar zeker is wel dat het meer dan twee miljoen euro is. Dat was het oude record van de club uit Hongarije.

De doelman is een van de genomineerden voor de Golden Boy Award van 2025. Pécsi heeft vijf interlands voor Hongarije Onder 21 achter zijn naam staan.

De 1,90 meter lange keeper speelde dit seizoen 36 wedstrijden voor Puskás Akadémia. Pécsi incasseerde daarin 43 tegentreffers. Elf keer hield hij de nul.

De jonge Hongaar wordt binnen Liverpool gezien als een keeper voor de toekomst. Arne Slot heeft met Alisson Becker en Giorgi Mamardashvili twee uitstekende keepers onder contract staan. Caoimhín Kelleher is vertrokken naar Brentford en wordt daar de opvolger van Mark Flekken.

Ondertussen zijn the Reds ook nog druk bezig met Florian Wirtz en Milos Kerkez. Fabrizio Romano meldde eerder al dat de onderhandelingen met respectievelijk Bayer Leverkusen en AFC Bournemouth de goede kant opgaan.

Arne Slot verwelkomde eerder deze transferwindow Jeremie Frimpong. De Nederlander is de opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Trent Alexander-Arnold.