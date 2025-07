Liverpool en Arne Slot hangen telefoon direct op na belletje van Bayern München

Er gebeurt een heleboel rond Luis Díaz. De Colombiaanse buitenspeler van Liverpool ligt goed in de markt. Zowel FC Barcelona als Bayern München zien hem als ideale versterking.

Florian Plettenberg en Fabrizio Romano weten woensdagmorgen te verzekeren dat Bayern Münchens technisch directeur, Max Eberl, naar Liverpool gebeld heeft om te informeren naar zijn diensten.

Der Rekordmeister kreeg echter nul op het rekest. De club van manager Arne Slot is niet van plan om de vleugelaanvaller te verkopen en wil niet aanschuiven aan de onderhandelingstafel.

Tegelijkertijd is Liverpool wel met de entourage van Díaz aan het onderhandelen over zijn contract. De 28-jarige rechtspoot ligt tot medio 2027 vast op Anfield, maar the Reds willen zijn verbintenis openbreken en verlengen.

Toch schieten die onderhandelingen niet op. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat Díaz een transfer naar Catalonië wel ziet zitten. De entourage van Díaz heeft gezien dat de gesprekken tussen Nico Williams en FC Barcelona zijn vastgelopen en wil snel handelen.

Volgens Mundo Deportivo stuurde het kamp van Díaz deze week een berichtje naar FC Barcelona met: “Díaz is nog beschikbaar.” Het lijkt er namelijk op dat Williams niet naar Barça wil komen, omdat hij bang is dat de club hem niet kan inschrijven.

Díaz kwam in totaal 181 keer in actie voor Liverpool. In die wedstrijden wist hij 41 keer het doel te vinden en gaf hij 23 assists. Hij werd vorig seizoen kampioen van Engeland.