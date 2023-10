Liverpool eert familie Luis Díaz bij eenvoudige overwinning op Forest

Zondag, 29 oktober 2023 om 16:55 • Lars Capiau • Laatste update: 16:58

Liverpool heeft zondag goede zaken gedaan in de Premier League. Op Anfield versloeg de ploeg van Jürgen Klopp Nottingham Forest met 3-0. Na het verontrustende nieuws over de kidnapping van de ouders van Luis Díaz staken de Liverpool-spelers de Colombiaan een hart onder de riem door een shirt van hem omhoog te houden.

Voor Ryan Gravenberch was het zijn basisdebuut in de Premier League. Na zijn goede optreden tegen Toulouse (5-1) afgelopen donderdag werd de Nederland met een basisplek beloond en deed ongeveer zeventig minuten mee. Cody Gakpo viel na een uur spelen in, waar Virgil van Dijk de negentig minuten volmaakte. Díaz zat begrijpelijkerwijs niet bij de wedstrijdselectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool besliste het duel al in de eerste helft. Na een halfuur spelen brak Diogo Jota de wedstrijd open. Na een prima onderschepping en dito steekbal vond Alexis Mac Allister Mohammed Salah. De Egyptenaar speelde Darwin Núñez in, die uithaalde. Matt Turner had nog een antwoord op het schot van de Uruguayaan, maar moest in de rebound alsnog capituleren voor Jota: 1-0.

Vier minuten later pikte ook Núñez zijn doelpuntje mee. De spits was het eindstation van een hele fraaie Liverpool-aanval. Dominik Szoboszlai speelde Salah in, waarna laatstgenoemde de Hongaar met een haarfijne steekpass weer bediende. Szoboszlai zette voor, waar Núñez de bal binnenprikte: 2-0.

Na reddingen van Turner op pogingen van Núñez en Szoboszlai deed Salah in het finale kwartier een laatste duit in het zakje. Het doelpunt viel na een kolderiek misverstand tussen Turner en Harry Toffolo. Szoboslai roeide de bal van achteruit weg in een poging om Salah te vinden, maar de bal oogde ongevaarlijk.

Dat was totdat Toffolo de bal liet lopen om de onbegrijpelijk uitgekomen Turner de bal te laten verwerken. De doelman rekende daar niet meer op en miste de bal, waardoor Salah de bal een leeg doel in kon lopen: 3-0. Gakpo dacht nog even voor het slotakkoord aan te tekenen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door de driepunter van Liverpool stijgen the Reds naar de derde plek. Het staat op één en drie punten afstand van respectievelijk Arsenal en Tottenham Hotspur. Achtervolger Aston Villa won tegen Luton Town (3-1), waar concurrent Manchester City later zondag uitkomt tegen Manchester United.