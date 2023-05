Liverpool dreigt schat aan ervaring kwijt te raken met transfervrij vertrek

Brighton & Hove Albion heeft goede hoop dat het komend seizoen kan beschikken over James Milner, meldt Fabrizio Romano. De middenvelder van Liverpool loopt over een paar maanden uit zijn contract en kan om die reden transfervrij worden ingelijfd. Het pas gepromoveerde Burnley FC van Vincent Kompany loert echter eveneens op de handtekening van Milner. Een deal is dan ook 'alles behalve gedaan'.

Sky Sports weet dat Milner 'overweldigd' is door het tactische vernuft van Roberto De Zerbi. De Italiaanse manager beleeft een uitstekend seizoen met Brighton en stevent af op Europees voetbal. Brighton staat momenteel achtste, maar speelde drie wedstrijden minder dan Tottenham Hotspur, Liverpool en Aston Villa, die op een plek staan voor Europees voetbal. The Seagulls nemen alvast een voorschot op volgend seizoen en mikken daarbij op ervaring.

Milner kan vanwege zijn leeftijd en ervaring een belangrijke schakel vormen in wat voor Brighton het eerste Europese seizoen moet worden. De Engelsman staat op 615 (!) wedstrijden in de Premier League en wist onder meer drie keer beslag te leggen op de landstitel (twee keer met Manchester City, eenmaal met Liverpool), twee FA Cup's en de Champions League te veroveren. Milner is bezig aan zijn 21ste seizoen op het hoogste niveau in Engeland.

Hoewel er nog geen officieel akkoord ligt, wordt aangenomen dat Brighton de transfer van Milner snel zal afronden. De middenvelder heeft van insiders gehoord over de werkwijze van De Zerbi en is gecharmeerd van de rol die hij kan vervullen binnen het elftal. De club is van mening dat Milner topfit is en het feit dat Jürgen Klopp hem graag bij Liverpool houdt is veelzeggend voor Brighton. De Duitse manager gaf al vaker aan dat de bijdrage van Milner verder gaan dan zijn prestaties op het veld.