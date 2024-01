Liverpool denkt aan man van zestig miljoen, maar is afhankelijk van Real Madrid

Liverpool zou zich graag willen versterken met Takefusa Kubo, zo schrijft het Spaanse Relevo donderdag. De Japanse vleugelaanvaller maakt indruk bij Real Sociedad en staat op het wensenlijstje van manager Jürgen Klopp.

Kubo heeft in zijn contract een afkoopclausule van zestig miljoen euro opgenomen staan. Mocht Liverpool bereid zijn die te activeren, moet het echter nog altijd rekening houden met Real Madrid.

De Madrilenen zouden bij de verkoop van de behendige vleugelaanvaller namelijk een terugkoopclausule hebben opgenomen. Die terugkoopclausule bedraagt naar verluidt vijftig procent van de afkoopclausule, dertig miljoen euro dus.

Bovendien zou de Spaanse recordkampioen een eerste optie tot koop hebben. Mochten dus zowel Liverpool als Real Madrid de voor hun geldende clausule willen neerleggen, hebben De Koninklijke het recht om als eerste de salarisonderhandelingen te starten.

Naast Liverpool zouden ook Napoli en enkele andere teams uit de Premier League de verrichtingen van Kubo nauwlettend in de gaten houden. Liverpool zou echter het meest concreet zijn geweest voor de handtekening van de technicus.

Een delegatie van the Reds zou voor het openen van de markt in januari via een telefoontje al voorzichtig hebben geïnformeerd naar de situatie van Kubo. De linkspoot, die volgens Relevo 'dankbaar' was voor het telefoontje, gaf aan het seizoen af te willen maken bij Sociedad.

Een overgang van de Japanner in de winterwindow lijkt dus uitgesloten, maar een vertrek bij Real Sociedad in de zomer is niet ondenkbaar. Kubo ligt nog tot medio 2027 vast in het Baskische Anoeta Stadium.

