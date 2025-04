Liverpool dankt Alexander-Arnold voor uiterst moeizame zege op Leicester City, dat gedegradeerd is

Het doek is gevallen voor het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. De ploeg bood zondagavond lang weerstand tegen een teleurstellend Liverpool, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Trent Alexander-Arnold the Reds naar een zwaarbevochten 0-1 zege schoot. Daarmee degradeert het definitief naar de Championship. Liverpool kan door de zege de klus volgende week thuis tegen Tottenham Hotspur definitief klaren.

Bij Liverpool had manager Arne Slot een basisplaats ingeruimd voor alle drie de Nederlanders. Virgil van Dijk vormde het centrale duo met Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch begon als controlerende middenvelder en Cody Gakpo moest voorin voor gevaar zorgen naast Luis Díaz en Mohamed Salah.

De wedstrijd begon levendig en al na drie minuten had de ban gebroken moeten worden. Salah kreeg een reusachtige kans aangeboden door Díaz, maar kreeg het voor elkaar om de binnenkant van beide palen te raken.

Even later kwam Liverpool zelf met de schrik vrij. Wilfred Ndidi frommelde de bal met wat geluk langs Alexis Mac Allister en ook hij zag zijn inzet op de paal belanden. Daarna was Salah nogmaals gevaarlijk na een geweldige voorzet van Gakpo, maar stond doelman Mads Hermansen in de weg.

Na de enerverende beginfase ging de storm wat liggen. Liverpool kreeg maar niet echt grip op de wedstrijd, waardoor Leicester City hoop mocht blijven houden op een resultaat. In de eerste helft behoorde alleen een indraaiende voorzet van Gakpo nog tot de dreigende momenten.

Vlak na rust probeerden the Reds wat aan te zetten, maar een doelpunt kwam daar niet uit voort. Dominik Szoboszlai, Gakpo, Díaz en Kostas Tsimikas probeerden het, maar zonder succes. Aan de andere kant werd een doelpunt van Conor Coady afgekeurd wegens een overtreding op Alisson Becker. Dat succes voor Liverpool kwam een kwartier voor tijd via uitgerekend invaller Alexander-Arnold, die bij het betreden van het veld nog lichtjes werd uitgefloten.

Een kopbal van Salah belandde tegen de paal, waarna Jota de rebound op de lat schoot. Leicester dacht daarna de situatie te hebben overleefd, maar de afvallende bal werd met links door Alexander-Arnold, die net binnen de lijnen stond, binnengeschoten: 0-1. Het leverde een gigantische ontlading op bij zowel de back als het uitvak. Liverpool kan door de zege volgende week thuis tegen Tottenham Hotspur kampioen worden.