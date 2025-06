Liverpool breekt record en heeft tweede zomeraanwinst zo goed als binnen

Liverpool zit niet stil op de transfermarkt. De ploeg heeft een overeenkomst bereikt met Puskas Akademia over een transfer van de twintigjarige doelman Armin Pécsi, zo weet Fabrizio Romano te melden.



Pécsi keepte in het voorbijgaande seizoen nagenoeg alles voor Puskas Akemedia. In 30 competitieduels wist hij negen keer het doel schoon te houden.



De doelman werd met zijn club tweede in de nationale competitie van Hongarije, op drie punten achterstand van het bekende Ferencváros. Bij Puskas Akademia staat ook Laros Duarte onder contract.



Volgens Romano wordt de transfer van Pécsi naar Liverpool de recordverkoop voor de Hongaarse club. Hoeveel geld the Reds precies zullen overmaken, is niet bekend, maar de recordverkoop stond op naam van Rolland Sallai, die voor twee miljoen euro verkaste naar Apoel Nicosia.



Liverpool betaalt dus sowieso meer dan twee miljoen euro voor de talentvolle doelman. Dat is een fractie van de prijs die the Reds op tafel gaan leggen voor Florian Wirtz. De kampioen van Engeland onderhandelt met Bayer Leverkusen over een transfer van 150 miljoen euro.



Ook is de ploeg van manager Arne Slot dicht bij de komst van een andere Hongaar: Milos Kerkez. De voormalig speler van AZ gaat voor vijftig miljoen euro de overstap maken van Bournemouth.



Eerder werd Jeremie Frimpong al voor vijftig miljoen euro losgeweekt bij Bayer Leverkusen. De Nederlandse rechtsachter annex rechtsvoor had een afkoopclausule in zijn contract staan.