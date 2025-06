Liverpool breekt Premier League-record en heeft Florian Wirtz definitief binnen

Florian Wirtz is officieel speler van Liverpool, zo maken the Reds vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller annex middenvelder komt voor een recordbedrag van bijna 137 miljoen euro over van Bayer Leverkusen. Wirtz tekent een contract tot medio 2030 op Anfield.

"Ik ben heel blij en trots", aldus Wirtz op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het officieel. Daar ben ik blij mee."

"Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur. Ik wilde graag iets compleet nieuws, weg uit de Bundesliga en naar de Premier League. Ik zal zien hoe ik hier ga presteren. Ik heb met wat voetballers gepraat die hier ook gespeeld hebben, en zij zeiden me dat dit perfect is voor mij. Ik kijk enorm uit naar mijn eerste duel voor Liverpool."

De transfer van de Duits international hing al een tijdje in de lucht. David Ornstein van The Athletic meldde onlangs dat de transfersom uit een vast bedrag van 117,5 miljoen euro en 18,8 miljoen euro aan bonussen bestaat.

Nooit eerder betaalde Liverpool zoveel geld voor een speler. Het inkomende transferrecord stond tot voorheen op naam van Darwin Núñez, die Benfica 85 miljoen euro opleverde. Virgil van Dijk staat nu met een transfersom van 84,65 miljoen euro op de derde plek in de clubhistorie.

Wirtz is ook de duurste speler in de geschiedenis van de Premier League. Enzo Fernández droeg die titel eerst. De Argentijn ruilde Benfica voor 121 miljoen euro in voor Chelsea. Jack Grealish (117,5 miljoen euro naar Manchester City) bezet plaats drie.

Wirtz speelde sinds begin 2020 voor Leverkusen, dat hem destijds oppikte in de jeugdopleiding van FC Köln. De spelmaker kwam sindsdien tot 197 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 57 goals en 65 assists.

Wirtz is de derde zomeraanwinst van Arne Slot en Liverpool. Eerder kwamen Jeremie Frimpong en Ármin Pécsi over van respectievelijk Leverkusen en Puskás Akadémia. Milos Kerkez wordt volgende week hoogstwaarschijnlijk aan dat rijtje toegevoegd.