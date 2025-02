Liverpool maakt einde aan imposante reeks Bournemouth, mede door enorme misser Justin Kluivert

Liverpool heeft zaterdagmiddag gedaan was het moest doen op bezoek bij AFC Bournemouth. Door twee goals van Mohamed Salah won de ploeg van Arne Slot met 0-2. Voor Bournemouth betekende het de eerste nederlaag in alle competities sinds 23 november.

Bournemouth begon het duel met de in bloedvorm verkerende Justin Kluivert en de in Nederland geboren Dean Huijsen in de basis. Ook bij Liverpool stonden er flink wat Nederlanders aan de aftrap: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

De bezoekers domineerden in de openingsfase, maar kregen lange tijd niet echt grote kansen. Pas na ruim een kwartier werd Gakpo dreigend met een afstandsschot, maar Kepa Arrizabalaga bracht redding. Aan de andere kant van het veld zag Kluivert een schot uit een moeilijke hoek worden gekeerd door Alisson Becker.

In de twintigste minuut volgde het grootste gevaar tot dan toe. Antoine Semenyo probeerde het vanuit een moeilijke hoek, en zag zijn keiharde inzet op de paal belanden.

Na een half uur kreeg Liverpool een penalty, na een overtreding van Lewis Cook op Gakpo. Salah pakte het cadeautje feilloos uit: 0-1. Niet veel later leek het via David Brooks alweer gelijk te worden, maar zijn goal werd afgekeurd omdat Milos Kerkez, de man van de assist, buitenspel had gestaan.

Bournemouth begon prima aan de tweede helft en kreeg kansen via onder meer Dango Ouattara (kopbal over) en Semenyo (redding Alisson). Maar de grootste kans diende zich in de zeventigste minuut aan: van afstand raakte invaller Marcus Tavernier de paal, waarna Kluivert een enorme mogelijkheid om de rebound te benutten liet liggen. Hij schoot in kansrijke positie naast.

Ondanks dat Bournemouth meer had verdiend, besliste Salah het duel een kwartier voor tijd met een prachtige krul in de verre hoek: 0-2. Voor Bournemouth, dat zevende blijft, komt daarmee een imposante reeks zonder nederlaag ten einde. Koploper Liverpool heeft nu negen punten meer dan nummer twee Arsenal.