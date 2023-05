Liverpool baart opzien met contract van drie maanden: ‘We kijken het even aan’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

Liverpool legt Jörg Schmadtke voor een periode van slechts drie maanden vast, zo vertelt de nieuwe sportief directeur van the Reds op de Duitse televisie. Schmadtke, die op aanraden van landgenoot Jürgen Klopp werd binnengehaald door Liverpool, legt uit dat de intentie wel is om voor een langere periode met elkaar in zee te gaan. "Na drie maanden evalueren we de samenwerking", zegt Schmadtke op Sport1.

Schmadtke begint aan zijn eerste klus buiten Duitsland. De oud-doelman was van de zomer van 2018 tot eind januari van dit jaar verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid bij VfL Wolfsburg en werkte eerder voor onder meer 1. FC Köln en Hannover 96. In eerste instantie tekent Schmadtke bij Liverpool tot 1 september. "Ik begin op 1 juni. Aan het eind evalueren we de samenwerking. Als beide partijen tevreden zijn, kunnen we ook na de transferperiode samenwerken. We kijken het even aan."

Klopp heeft als hoofdcoach veel zeggenschap in het aankoopbeleid bij Liverpool, waar Julian Ward afscheid nam als sportief directeur. "De invloed van de coach op transfers is in Engeland groter dan in Duitsland, waar een sport- of technisch directeur alles in de hand heeft", zegt Schmadtke. "Jürgen Klopp stelt de prioriteiten. Hij krijgt ondersteuning van een team van data-analisten, scouts enzovoort, zodat hij vervolgens uit een lijst met spelers kan kiezen met wie hij wil werken. Dan regel ik de transfers met de verantwoordelijke afdelingen binnen de club. En uiteindelijk moeten de eigenaren tevreden zijn met de investeringen."

Liverpool kwam op voorspraak van Klopp bij Schmadtke terecht. "Maar we hebben geen innige band. We werkten tegelijkertijd in de Bundesliga. Hij als coach, ik als sportief directeur, waardoor je elkaar weleens tegenkomt. Ik ken zijn zaakwaarnemer Marc Kosicke beter. Hij onderhoudt goed contact met de eigenaren van Liverpool. Toen de huidige sportief directeur aankondigde om persoonlijke redenen te willen vertrekken, zei Marc tegen hen: 'Als je op zoek bent naar een oudere en ervaren manager voor de transferperiode, moet je misschien kijken naar Jörg Schmadtke uit Duitsland.'"