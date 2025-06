Jeremie Frimpong loog tegen zijn vader over transfer naar Liverpool: 'Ik zei: pap, het is niet waar'

Jeremie Frimpong wilde zijn transfer naar Liverpool eigenlijk geheim houden voor zijn vader, zo onthult hij in gesprek met het YouTube-kanaal The Kop TV. Hij loog zijn pa zelfs voor, totdat de geruchten wel hele serieuze vormen begonnen aan te nemen.

Frimpong maakte deze maand, net als zijn goede vriend Florian Wirtz, de overstap van Bayer Leverkusen naar Liverpool. Voor het tweetal is het een droom die uitkomt om bij de Engelse landskampioen te voetballen.

Voor de Nederlandse wingback heeft het uitkomen voor the Reds een extra speciale betekenis, want zijn vader is al zijn hele leven lang supporter van de rode club aan de Merseyside.

Om die reden wilde Frimpong de interesse van Liverpool in zijn persoon dan ook verzwijgen. "Weet je, we hebben hem verrast", vertelt de Oranje-international in gesprek met het YouTube-kanaal The Kop TV.

"Hij is een groot Liverpool-fan, dus toen de geruchten voor het eerst verschenen dat zij geïnteresseerd in me waren zei ik: ah pap, dat is niet waar." Frimpong kon de schijn echter niet eeuwig ophouden.

"Het werd te veel toen Fabrizio Romano erover begon te praten", lacht Frimpong, die onder meer gaat voetballen met landgenoten Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch.

"Mijn vader is natuurlijk niet achterlijk. Hij vroeg: Jeremie, is het waar? En toen zei ik, oké pap, het is echt zo. Ik vertelde hem dat ik een medische keuring bij Liverpool ging doen en dat ik voor zijn favoriete team ging spelen. En toen was hij heel verbaasd: no way, zei hij. Het was een geweldige reactie", blikt hij gelukkig terug.