Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk ontvangt zeer riante aanbieding uit Saudi-Arabië

Virgil van Dijk heeft een aflopend contract bij Liverpool, waar zijn toekomst al enige tijd onzeker is. De aanvoerder heeft zijn verbintenis nog altijd niet verlengd en wordt nu verleid met een zeer riante aanbieding uit de Saudi Pro League.

Van Dijk (33) verloor dinsdag met zijn Liverpool in de Champions League van Paris Saint-Germain, dat na strafschoppen de kwartfinale haalde. Nu the Reds uitgeschakeld zijn in Europa stelt L'Équipe dat er spoedig mogelijk meer bekend wordt over Van Dijks toekomst.

Van Dijk heeft net als Trent-Alexander Arnold en Mohamed Salah een aflopend contract op Anfield en is daarom al enige tijd onderwerp van gesprek. De centrumverdediger sprak na de wedstrijd tegen PSG uit dat zelfs hij geen idee heeft hoe zijn toekomst eruitziet.

Zeker is dat de aanvoerder van het Nederlands elftal ook concrete buitenlandse belangstelling geniet. Het Saudische Al-Hilal heeft het jeugdproduct van Willem II een officiële aanbieding gedaan.

Van Dijk kan bij Al-Hilal twintig miljoen euro per seizoen netto verdienen, weet L'Équipe. Van Dijk heeft de Saudische topclub nog niet van een antwoord voorzien.

Van Dijk wil zich richten op het einde van het seizoen, waarin er meerdere prijzen voor het oprapen liggen. Zondag speelt Liverpool de finale van de Carabao Cup tegen Newcastle United en de Premier League lijkt de ploeg van Arne Slot niet meer te kunnen ontgaan.

Al-Hilal toont zich ambitieus en wil in de zomer een goed figuur slaan op het WK voor Clubteams, waar de ploeg het opneemt tegen Real Madrid, Pachuca en RB Salzburg.