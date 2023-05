Liveblog huldiging Feyenoord: 150.000 man verwacht, helft is al aanwezig

Maandag, 15 mei 2023 om 11:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

Feyenoord wordt maandag gehuldigd vanwege de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis. Een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles was zondagmiddag voldoende voor de ploeg van trainer Arne Slot. Verwacht wordt dat de selectie van Feyenoord rond 12.00 uur op het balkon op de Coolsingel verschijnt. Via dit liveblog van Voetbalzone hoef je niets te missen en volg je de laatste ontwikkelingen.

11.15 uur: Aboutaleb verwacht 150.000 man op Coolsingel, helft is al aanwezig

Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, verwacht in totaal liefst 150.000 man op de Coolsingel. Dat zegt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Volgens de burgervader is de helft van het verwachte aantal mensen al op de been. Al meerdere huldigingszones zijn inmiddels vol en afgesloten door de politie.

11.00 uur: de drukte noopt tot onorthodoxe maatregelen

Het is ondertussen zo druk op de Coolsingel en de omliggende straten, dat mensen maatregelen moeten nemen om nog iets te kunnen zien. Zo zijn er fans van Feyenoord op lantaarnpalen, hekken en metroborden geklommen om toch nog mee te krijgen hoe de selectie en staf straks om 12.00 uur gehuldigd wordt. Ondertussen heeft de gemeente Rotterdam diverse ingangen en vakken van het feestterrein al afgesloten en wordt opgeroepen om rustige plekken op te zoeken.

Mensen klimmen op de lantaarnpalen, hekken en metroborden om over alle hoofden heen om straks toch nog iets te kunnen zien. pic.twitter.com/x0qxx9kMFR — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) May 15, 2023

10.10 uur: zo ziet het programma eruit

Spelers, staf en andere direct betrokkenen van Feyenoord worden om 10.45 uur op het stadhuis verwacht voor het ontvangst. Vervolgens trekt de menigte naar de Burgerzaal, om daar rond 11.50 uur te worden toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Nadat Lee Towers niet veel later onder meer het 'You`ll Never Walk Alone' ten gehore heeft gebracht, verschijnen de spelers op het balkon. Verwacht wordt dat de selectie een half uur zal blijven.