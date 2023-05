Liveblog huldiging Feyenoord: Bijlow en Kökçü laten zich van beste kant zien

Maandag, 15 mei 2023 om 13:00 • Laatste update: 13:09

Feyenoord wordt maandag gehuldigd vanwege de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis. Een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles was zondagmiddag voldoende voor de ploeg van trainer Arne Slot. Verwacht wordt dat de selectie van Feyenoord rond 12.00 uur op het balkon op de Coolsingel verschijnt. Via dit liveblog van Voetbalzone hoef je niets te missen en volg je de laatste ontwikkelingen.

13.00 uur: de huldiging zit erop, Bijlow en Kökçü laten zich van hun beste kant zien

De scene op het balkon van het stadhuis zit erop, maar Justin Bijlow en Orkun Kökçü willen nog even naar beneden. Daar wachten een aantal ernstig zieke supporters van Feyenoord en het Rotterdamse tweetal neemt alle tijd om ze te spreken en op de foto te gaan. Wat een geweldig gebaar van de twee clubjongens.

12.50 uur: Lutsharel Geertruida steelt de show

Na een speech van Arne Slot en de woorden van Kökçü was het tijd voor de spelers en staf om mee te zingen met de nodige Feyenoord-liederen. Lutsharel Geertruida zette als eerste in en liet iedereen zwaaien, waarna het 'Komen wij uit Rotterdam? Ken je dat niet horen dan?' werd ingezet. Heerlijke beelden!

MC Lutsharel Geertruida ???? pic.twitter.com/FWv5cUkb0j — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2023

12.10 uur: Kökçü grijpt microfoon en zingt uitzinnige fans toe

Trainer Arne Slot en aanvoerder Orkun Kökçü hebben de kampioensschaal aan de aanwezige fans op de Coolsingel getoond. Laatstgenoemde greep daarna de microfoon en riep, na een paar liedjes te hebben ingezet, de dj op 'om ze even gek te laten gaan'.

Arne Slot ?? Orkun Kökçü pic.twitter.com/2cQ86ppjVr — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2023

12.00 uur: Aboutaleb spreekt Coolsingel toe, Lee Towers treedt op

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de spelers van Feyenoord inmiddels toegesproken. Hij sprak in de burgerzaal van het Rotterdams stadhuis klare taal. "Laten we twee dingen afspreken. Eén, naar de woorden van John de Wolf: gebruik je verstand. Twee: volgend jaar worden we gewoon weer kampioen." Lee Towers zingt het aanwezige publiek inmiddels toe.

11.40 uur: De bus van Feyenoord arriveert bij het stadhuis

De spelers en staf van Feyenoord zijn inmiddels goed en wel bij het stadhuis aangekomen. Daar zal burgemeester Ahmed Aboutaleb om 11.50 uur het aanwezige publiek toespreken, voordat de officiële huldiging om 12.05 van start gaat.

De spelersbus van Feyenoord is gearriveerd bij het stadhuis. Hun gewenste ritje in een open bus heeft toch een beetje plaatsgevonden. pic.twitter.com/NKOArjdPJr — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) May 15, 2023

11.20 uur: de spelers en staf van Feyenoord zijn onderweg richting Coolsingel

Op beelden van Dennis van Eersel, verslaggever van RTV Rijnmond, is te zien dat de spelers en staf van Feyenoord net vertrokken zijn bij De Kuip en onderweg zijn naar het stadhuis aan de Coolsingel. De spelersbus én een speciale kampioensbus gaan zich een weg naar het feestgedruis banen en rond 12.00 uur wordt de selectie en staf dan op het bordes verwacht.

De spelersbus van Feyenoord in twee minuten geleden vertrokken vanuit De Kuip richting de Coolsingel. pic.twitter.com/CDPbQZtY4q — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) May 15, 2023

11.15 uur: Aboutaleb verwacht 150.000 man op Coolsingel, helft is al aanwezig

Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, verwacht in totaal liefst 150.000 man op de Coolsingel. Dat zegt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Volgens de burgervader is de helft van het verwachte aantal mensen al op de been. Al meerdere huldigingszones zijn inmiddels vol en afgesloten door de politie.

11.00 uur: de drukte noopt tot onorthodoxe maatregelen

Het is ondertussen zo druk op de Coolsingel en de omliggende straten, dat mensen maatregelen moeten nemen om nog iets te kunnen zien. Zo zijn er fans van Feyenoord op lantaarnpalen, hekken en metroborden geklommen om toch nog mee te krijgen hoe de selectie en staf straks om 12.00 uur gehuldigd wordt. Ondertussen heeft de gemeente Rotterdam diverse ingangen en vakken van het feestterrein al afgesloten en wordt opgeroepen om rustige plekken op te zoeken.

Mensen klimmen op de lantaarnpalen, hekken en metroborden om over alle hoofden heen om straks toch nog iets te kunnen zien. pic.twitter.com/x0qxx9kMFR — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) May 15, 2023

10.10 uur: zo ziet het programma eruit

Spelers, staf en andere direct betrokkenen van Feyenoord worden om 10.45 uur op het stadhuis verwacht voor het ontvangst. Vervolgens trekt de menigte naar de Burgerzaal, om daar rond 11.50 uur te worden toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Nadat Lee Towers niet veel later onder meer het 'You`ll Never Walk Alone' ten gehore heeft gebracht, verschijnen de spelers op het balkon. Verwacht wordt dat de selectie een half uur zal blijven.