Live meepraten op de Afrika Cup: Marokko - Tanzania

Opstelling Marokko: Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Chibi; Amrabat, Amallah; Ziyech, Ounahi, Ezzalzouli; En-Nesyri.

Wissels Marokko: Tissoudali, El Azzouzi, Abdelhamid, Harit, Richardson, Adli, Saibari, El Khannous, Boufal, Munir, El Kaabi.

Opstelling Tanzania: Manula; Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein; Yahya, Mkami, Miroshi; Samatta, M'Mbombwa, Allarakhia.

