Live meepraten in de TOTO KNVB Beker: USV Hercules - SC Cambuur

Vanaf 20:00 uur gaan USV Hercules en SC Cambuur strijden om een plek in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Hercules verraste vriend en vijand door Ajax in de vorige ronde uit te schakelen, terwijl Cambuur afrekende met FC Dordrecht. De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinale thuis op tegen Vitesse. Meepraten over de wedstrijd kan onderaan dit topic.

Opstelling USV Hercules: Vonk; Carmelia, Beck, Zwart, Fonville; Lahri, Van Hussen, Bijl, Pieters; Paulina, Vermeulen.

Opstelling SC Cambuur: Van Osch; Tol, Van Mullem, Bergsma, Poll; Breij, Van Kaam; Balk, De Jong, Smit; Uldrikis.

