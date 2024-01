Live meepraten in de TOTO KNVB Beker: PSV - FC Twente

Onder dit artikel is het mogelijk om mee te praten in de TOTO KNVB Beker over het duel tussen PSV en FC Twente. De wedstrijd in de tweede ronde van het bekertoernooi werd in december op het laatste moment afgelast vanwege weersomstandigheden. De winnaar van het duel tussen PSV en FC Twente neemt het volgende week woensdag op tegen Feyenoord in De Kuip.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Vertessen.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Eiting, Sadilek, Regeer; Vlap, Ugalde, Van Wolfswinkel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties