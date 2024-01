Live meepraten in de TOTO KNVB Beker: Feyenoord - PSV

Om 20:00 uur vindt de aftrap plaats van het TOTO KNVB Bekerduel tussen Feyenoord en PSV. De winnaar van de wedstrijd in De Kuip neemt het in de kwartfinale op tegen AZ. Meepraten over de absolute kraker in de achtste finale van het bekertoernooi kan onderaan dit topic.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Nieuwkoop, Gimenez, Paixão.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.

