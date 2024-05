Live meepraten in de Süper Lig: Besiktas - Hatayspor

In de hoop om nog Europees voetbal te halen moet nummer vijf Besiktas zaterdagavond in eigen huis wel winnen van Hatayspor. De bezoekers staan op hun beurt achttiende en knokken tegen degradatie. De wedstrijd begint om 18:00 uur en onder dit artikel is er de mogelijkheid om mee te praten over dit duel.

Opstelling Besiktas: n.n.b.

Opstelling Hatayspor: n.n.b.

