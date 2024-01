Live meepraten in de Spaanse Supercopa: Real Madrid - FC Barcelona

FC Barcelona en Real Madrid strijden zondagavond in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, met elkaar om winst van de Spaanse Supercopa. De finale vangt om 20:00 uur aan en via dit artikel kun je live meepraten over de wedstrijd.

Real Madrid trok woensdagavond in een heerlijke halve finale van de Supercopa tegen Atlético Madrid aan het langste eind. Na negentig minuten stond er een 2-2 tussenstand op het scorebord. Door een eigen doelpunt van Antonio Rüdiger kwam Atlético in de verlenging op voorsprong, waarna de Koninklijke zich dankzij Dani Carvajal, Stefan Savic (eigen goal) en Brahim Díaz alsnog wist te plaatsen voor de finale.

Barcelona was een dag later in de halve finale met 2-0 te sterk voor CA Osasuna. De goals kwamen op naam van Robert Lewandowski en Lamine Yamal. Frenkie de Jong speelde namens de Catalanen de volledige wedstrijd mee.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior.

Opstelling FC Barcelona: Peña; Araújo, Koundé, Christensen, Baldé; De Jong, Pedri, Gündogan; Ferran Torres, Lewandowski, Sergi Roberto.

