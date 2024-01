Live meepraten in de oefenduels: Bijlow ontbreekt bij Feyenoord tegen Mainz

Justin Bijlow ontbreekt zaterdagmiddag bij de selectie van Feyenoord, zo blijkt uit de opstelling die trainer Arne Slot bekend heeft gemaakt. Volgens 1908.nl is de 25-jarige doelman grieperig geweest rond het trainingskamp in Marbella, waardoor de medische staf heeft besloten geen risico te nemen. Reservekeeper Timon Wellenreuther vervangt Bijlow en staat onder de lat tegen 1. FSV Mainz 05.

Feyenoord, de huidige nummer twee van de Eredivisie, oefent zaterdagmiddag om 12:30 uur tegen de nummer zestien van de Bundesliga. De Rotterdamse landskampioen heeft in samenspraak met Mainz besloten om twee keer een uur te voetballen. De wedstrijd is live te volgen via een stream op het YouTube-kanaal van Feyenoord, die hieronder te vinden is.

Feyenoord start met een sterke basiself, waarin Javairô Dilrosun de voorkeur krijgt boven Igor Paixão. Luka Ivanusec mag de linkerflank bestrijken. Op de bank heeft Slot plaatsgemaakt voor een aantal jonge talenten. Zo mogen onder meer de zestienjarige Thijs Kraaijeveld en zeventienjarige Givairo Read hopen op een kans in de hoofdmacht.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Ivanusec.

Wisselspelers Feyenoord: Van Sas, Lamprou; Nieuwkoop, Read, Beelen, López; Lingr, Van den Belt, Milambo, Zechiël, Kraaijeveld; Paixão, Sauer, Slory, Groen.

Opstelling 1. FSV Mainz 05: n.n.b.

