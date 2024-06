Live meepraten in de Keuken Kampioen Divisie play-offs: Excelsior - NAC Breda

Excelsior en NAC Breda mogen zondagavond uitmaken wie zich volgend seizoen meldt in de Eredivisie. De Brabanders verdedigen een 6-2 voorsprong, daar zij midweeks in eigen huis veel te sterk bleken voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Excelsior - NAC begint om 18:00 uur. Meepraten over dit duel kan onderaan dit topic.

Opstelling Excelsior: n.n.b.



Opstelling NAC Breda: n.n.b.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties