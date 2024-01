Live meepraten in de Keuken Kampioen Divisie: FC Emmen - NAC Breda

FC Emmen neemt het in speelronde 21 van de Keuken Kampioen Divisie in eigen huis op tegen NAC Breda. Op de Oude Meerdijk trappen de ploegen zaterdagmiddag om 16:30 uur af. Via dit artikel kun je live meepraten over de wedstrijd.

