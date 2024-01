Live meepraten in de Keuken Kampioen Divisie: ADO Den Haag - De Graafschap

ADO Den Haag begint de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap. De ontmoeting in het Bingoal Stadion begint vrijdagavond om 20:00 uur en via dit artikel kun je live meepraten over de wedstrijd.

ADO bezet de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met een achterstand van acht punten op koploper Willem II. De Graafschap daarentegen staat halverwege dit seizoen staat een plaatsje lager en heeft nog een wedstrijd tegoed. Bij winst op ADO komen De Superboeren op een punt van de club uit Den Haag.

Opstelling ADO Den Haag: Coremans; Asante, Granli, Waem, Van Hintum; Sürmeli, Esajas; Van Mieghem, Van der Sande, Ideho; Veerman

Opstelling De Graafschap: Jansen; Fortes, Hardeman, Schenk, Schoppema; Warmerdam, Colyn, Brittijn; Bosilj, Haen, Önal.

