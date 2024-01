Live meepraten in de finale van de Supercoppa: Napoli - Inter

Napoli en Inter staan maandagavond in de finale van de Italiaanse Super Cup. De eindstrijd in het Al-Awwal Stadium in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, begint om 20:00 uur Nederlandse tijd. In dit artikel kan worden meegepraat over de ontmoeting tussen de Italiaanse grootmachten op vreemde bodem.

Het in de Serie A tegenvallende Napoli bereikte de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen met Fiorentina (3-0). Nummer twee Inter, dat met koploper Juventus vecht om de Italiaanse landstitel, was in de andere halve veel te sterk voor Lazio: 3-0.

Opstelling Napoli: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Opstelling Inter: Sommer; Darmian, Pavard, de Vrij, Acerbi, Dimarco; Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martínez.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties