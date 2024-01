Live meepraten in de FA Cup: Newport County - Manchester United

Manchester United moet in de vierde ronde van de FA Cup zien af te rekenen met Newport County. De club uit Wales bezet momenteel de zestiende plaats in League Two, drie divisies onder de Premier League. In dit artikel kun je meepraten over het bekerduel van de ploeg van manager Erik ten Hag op Welshe bodem.

Opstelling Newport County: Townsend; Clarke, Delaney, Lewis, Bennett; McLoughlin, Bennett, Morris, Wildig Charsley, Palmer- Houlden, Evans



Opstelling Manchester United: Bayindir; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Antony, Garnacho, Hojlund.

