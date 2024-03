Live meepraten in de FA Cup: Manchester United - Liverpool

Manchester United en Liverpool nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de kwartfinales van de FA Cup. Erik ten Hag heeft weer de beschikking over Rasmus Højlund, terwijl Cody Gakpo en Ryan Gravenberch op de bank beginnen bij Liverpool. Praat hieronder live mee over de wedstrijd!

Opstelling Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Dalot; McTominay, Fernandes, Mainoo; Garnacho, Højlund, Rashford

Opstelling Liverpool: Kelleher; Gomez, Quansah, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Núñez, Díaz

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties